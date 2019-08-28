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Специалисты разработают новую систему безопасности авиаперелетов после инцидента с А321

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Минтранс России выделил более 5 млн рублей на создание новой системы орнитологической безопасности полетов воздушных судов. Тендер на соответствующую разработку был объявлен через несколько дней после аварийной посадки самолета А321 «Уральских авиалиний» на кукурузном поле в Подмосковье.

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По данным экспертов, в последний раз разработка систем орнитологической безопасности финансировалась 25 лет назад.

Согласно условиям тендера разработчикам системы необходимо представить предложения по стимулированию внедрения новых технологий в области орнитологической безопасности и найти подходы к собственникам аэропортов, чтобы они обеспечивали защиту от птиц на надлежащем уровне.

«До аварийной посадки самолетов в Жуковском было много инцидентов, в том числе аварий, из-за столкновения с птицами. Но именно масштабное освещение последнего события повлияло на принятие решения Минтрансом», — отметил руководитель отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов.

По его словам, нормативно-правовую базу по обеспечению орнитологической безопасности необходимо поднимать до современного уровня и уже на ее основе выстраивать новую систему защиты.

Самолет Airbus A321 с 226 пассажирами вылетел из московского аэропорта Жуковский в Симферополь утром 15 августа. На взлете в двигатели лайнера попали птицы, из-за чего один мотор отказал, а второй работал с сильными неполадками. Экипаж принял решение об экстренной посадке и посадил лайнер на кукурузное поле в Раменском районе Подмосковья. Благодаря профессионализму пилотов жертв удалось избежать.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» от 29 августа.

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