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«Уральские авиалинии» опровергли данные об экстренной посадке в Геленджике

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Информация СМИ об экстренной посадке рейса «Уральских авиалиний» в аэропорту Геленджика из-за технической неисправностей не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика в пятницу.

«Это ложная тревога, там абсолютно все в порядке», — приводит ТАСС сообщение 23 августа. По данным авиаперевозчика, «никаких неисправностей нет». Самолет осуществил посадку в Геленджике, как и было запланировано.

Ранее в пятницу сообщалось об аварийной посадке летевшего из Израиля самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» в Сочи.

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