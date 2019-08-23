«Уральские авиалинии» опровергли данные об экстренной посадке в Геленджике

Информация СМИ об экстренной посадке рейса «Уральских авиалиний» в аэропорту Геленджика из-за технической неисправностей не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика в пятницу.

«Это ложная тревога, там абсолютно все в порядке», — приводит ТАСС сообщение 23 августа. По данным авиаперевозчика, «никаких неисправностей нет». Самолет осуществил посадку в Геленджике, как и было запланировано.

Ранее в пятницу сообщалось об аварийной посадке летевшего из Израиля самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» в Сочи.