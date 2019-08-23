Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Сочи со второй попытки

Летевший из Израиля самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку в Сочи со второй попытки. Об этом сообщил источник в экстренных службах города, передает 23 августа ТАСС.

«Самолет благополучно приземлился со второго раза, всё в порядке», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы международного аэропорта Сочи, самолет Airbus А320 «Уральских авиалиний» рейсом Тель-Авив — Сочи совершил аварийную посадку.

По предварительной информации, разрушилась пневматика левого основного колеса самолета. В салоне были 160 пассажиров, посадка прошла благополучно.

15 августа самолет Airbus А321 с 226 пассажирами на борту вылетел из аэропорта Жуковский в Симферополь, однако спустя несколько минут после взлета в оба двигателя попали птицы. В результате лайнер совершил экстренную посадку в поле.

Никто не погиб, за медпомощью обратились 76 человек. Президент России Владимир Путин присвоил пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину звания Героев России.

СК после происшествия возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. Расследовать причины инцидента также будет Межгосударственный авиационный комитет (МАК), который 17 августа закончил расшифровку «черных ящиков». Кроме того, были опубликованы переговоры экипажа.