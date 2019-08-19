Пассажирам аварийно севшего в поле A321 начали выплачивать компенсации

Пассажирам самолета «Уральских авиалиний» A321, совершившего экстренную посадку в кукурузном поле в Подмосковье, начали выплачивать компенсации. Об этом в понедельник, 19 августа, рассказали «РИА Новости» в пресс-службе авиаперевозчика.

«Начались (выплаты. — Ред.). Сбор заявлений от пассажиров продолжается», — отметила собеседница агентства. Уточняется, что все компенсации будут выданы в течение двух недель.

Утром 15 августа самолет Airbus 321 с 226 пассажирами на борту вылетел из аэропорта Жуковский в Симферополь, однако спустя несколько минут после взлета в оба двигателя попала стая птиц. В результате лайнер совершил экстренную посадку в кукурузном поле.

Никто не погиб, за медпомощью обратились 76 человек.

Президент России Владимир Путин присвоил пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину звания Героев России.

СК после происшествия возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. Расследовать причины инцидента также будет Межгосударственный авиационный комитет (МАК). 17 августа он закончил расшифровку «черных ящиков». Кроме того, были опубликованы переговоры экипажа.