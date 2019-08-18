Началась подготовка к эвакуации экстренно севшего в поле Airbus A321

В Подмосковье началась эвакуация самолета A321 «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку на кукурузном поле. Об этом в воскресенье, 18 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия.

Как уточнил собеседник агентства, в данный момент проходят работы по демонтажу пассажирских кресел. По его словам, следователи почти завершили работу на месте происшествия и дали разрешение на эвакуацию фюзеляжа лайнера.

Специалистам также предстоит демонтировать двигатели.

Затем под лайнером разместят надувные понтоны, приподнимут его и отстыкуют крылья. После этого фюзеляж погрузят на платформу и доставят на территорию ЛИИ им. Громова, уточняет «Газета.ру».

15 августа самолет Airbus 321 с 226 пассажирами на борту вылетел из аэропорта Жуковский в Симферополь, однако спустя несколько минут после взлета в оба двигателя попали птицы. В результате лайнер совершил экстренную посадку в поле.

Никто не погиб, за медпомощью обратились 76 человек.

Президент России Владимир Путин присвоил пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину звания Героев России.