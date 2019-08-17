Эксперты Airbus начали осмотр места аварийной посадки самолета А321

Специалисты компании Airbus и французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации начали осмотр места аварийной посадки самолета А321, который приземлился на кукурузное поле в Подмосковье. Об этом 17 августа сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Делегация утром отправилась на место, где лежит самолет, провела первый визуальный осмотр: осмотрели крылья, двигатели, а также фюзеляж самолета», — цитирует агентство своего собеседника.

Эксперты приняли промежуточное решение по демонтажу двигателей, крыльев и салона, после чего судно приподнимут с помощью надувных понтонов, погрузят на автотрейлер и доставят в Летно-исследовательский институт (ЛИИ) им. М. Громова. Источник утверждает, что оборудование с самолета будет демонтировано, борт больше летать не будет.

Самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку на поле в Раменском районе утром 15 августа. На борту находились 226 пассажиров, судно направлялось из столичного аэропорта Жуковский в Симферополь.

На взлете в двигатели судна попали птицы, из-за чего один мотор отказал, а второй работал с сильными неполадками. Командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин приняли решение экстренно сажать самолет. Благодаря их профессионализму и кукурузе, которая смягчила удар, пожара удалось избежать. По данным МЧС, пострадали 55 человек. 16 августа президент России Владимир Путин объявил о присвоении Юсупову и Мурзину званий Героев России. Остальной экипаж награжден орденами Мужества.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию.

17 августа СМИ сообщили, что МАК закончил расшифровку «черных ящиков», и опубликовали расшифровку переговоров диспетчеров Жуковского с экипажем, ее подлинность подтвердил источник в ЛИИ им. М. Громова. Из обеих записей следует, что диспетчеры предупреждали пилотов о полетах птиц над летным полем.