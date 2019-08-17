Источник подтвердил подлинность опубликованных переговоров экипажа А321

Расшифровка переговоров экипажа Airbus А321, совершившего аварийную посадку в Подмосковье, подлинная. Об этом заявил источник в Летно-иссследовательском институте (ЛИИ) им. М. Громова, которому принадлежит взлетно-посадочная полоса аэропорта Жуковский.

Опубликовать переговоры могли радиолюбители, которые часто прослушивают их на частоте контрольно-диспетчерского пункта, рассказал источник ТАСС.

Расшифровка переговоров экипажа с диспетчерами опубликована в СМИ ранее 17 августа. Пилоты подали сигнал об аварийной ситуации в 6:14, через две минуты после предупреждения об «отдельных перелетах птиц». К 6:19 они уже вывели всех пассажиров из самолета.

В этот же день источник сообщил, что Международный авиационный комитет (МАК) закончил расшифровку бортовых самописцев самолета и анализирует данные. Официально эта информация не подтверждена.