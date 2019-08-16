Экс-сотрудник МЧС помог эвакуировать пассажиров с аварийно севшего A321

Пассажир самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в Подмосковье», рассказал о том, как проходила эвакуация лайнера.

«Хорошо, тихо, спокойно, без шума… паники не было», — сказал мужчина, комментируя обстановку на борту в тот момент. По его словам, когда воздушное судно стало снижаться и заходить на посадку, никакой реакции у пассажиров не было, все были спокойны.

«А когда упали, то поняли, что надо выбегать», — пояснил пассажир. Он отметил, что в прошлом работал в МЧС. Когда происходила эвакуация, он был на выходе и помог стюардессе открыть воздушный трап.

«Все начали выходить. Два трапа с левой стороны не открылись, люди прыгали», — уточнил мужчина, добавив, что он помог вывести людей, после чего вернулся в самолет, и оттуда вышел уже вместе с экипажем.

Утром 15 августа самолет Airbus A321, на борту которого находились 226 пассажиров, совершил экстренную посадку в поле Раменского района Подмосковья. Он вылетел из аэропорта Жуковский и направлялся в Симферополь, но на взлете в его двигатели попали птицы. Один мотор отказал, а второй работал с сильными неполадками.

Командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин приняли решение экстренно посадить самолет. Благодаря их профессионализму и тому, что посадка была совершена на кукурузное поле, которое смягчило удар при приземлении, пожара на борту удалось избежать. По последним данным МЧС, в результате пострадали 55 человек.

В Раменскую центральную больницу были доставлены 29 человек, в том числе 10 детей и одна беременная женщина. После осмотра госпитализация потребовалась лишь одному пассажиру, остальных отпустили домой с незначительными травмами.

После инцидента с A321 Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Кроме того, Межгосударственным авиационным комитетом (МАК) была сформирована комиссия по расследованию обстоятельств аварийной посадки самолета.