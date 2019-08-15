Прямой эфир
Сюжет:

Момент попадания птиц в двигатель А321 попал на видео

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Момент прохождения Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в Подмосковье, через стаю чаек и попадание птиц в двигатель самолета попали на видео.

На записи видно, как сразу после взлета начинают мелькать силуэты пернатых, которые облюбовали окрестности аэропорта Жуковский и кружили рядом со взлетно-посадочной полосой. Через некоторое время, после прохождения через стаю птиц в работе силовых установок произошел сбой, а под крылом самолета вспыхнул огонь.

Утром 15 августа самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний» Москва–Симферополь, на борту которого находились 226 пассажиров, совершил экстренную посадку в поле Раменского района Подмосковья после того, как в его двигатели попали птицы. Один мотор отказал, а второй работал с сильными неполадками.

Благодаря профессиональным действиям командира воздушного судна Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина, а также тому, что посадка была совершена на кукурузное поле, которое смягчило удар при приземлении, пожара на борту удалось избежать. По последним данным, за медицинской помощью после аварийной посадки самолета обратились 76 человек, среди них 19 детей. Один пассажир был госпитализирован.

После инцидента с A321 Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Кроме того, Межгосударственным авиационным комитетом (МАК) была сформирована комиссия по расследованию обстоятельств аварийной посадки самолета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Следователи опросили пилотов лайнера А321
Бортпроводник аварийно севшего лайнера рассказал о поведении пассажиров

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019