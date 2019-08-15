Момент попадания птиц в двигатель А321 попал на видео

Момент прохождения Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в Подмосковье, через стаю чаек и попадание птиц в двигатель самолета попали на видео.

На записи видно, как сразу после взлета начинают мелькать силуэты пернатых, которые облюбовали окрестности аэропорта Жуковский и кружили рядом со взлетно-посадочной полосой. Через некоторое время, после прохождения через стаю птиц в работе силовых установок произошел сбой, а под крылом самолета вспыхнул огонь.

Утром 15 августа самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний» Москва–Симферополь, на борту которого находились 226 пассажиров, совершил экстренную посадку в поле Раменского района Подмосковья после того, как в его двигатели попали птицы. Один мотор отказал, а второй работал с сильными неполадками.

Благодаря профессиональным действиям командира воздушного судна Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина, а также тому, что посадка была совершена на кукурузное поле, которое смягчило удар при приземлении, пожара на борту удалось избежать. По последним данным, за медицинской помощью после аварийной посадки самолета обратились 76 человек, среди них 19 детей. Один пассажир был госпитализирован.

После инцидента с A321 Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Кроме того, Межгосударственным авиационным комитетом (МАК) была сформирована комиссия по расследованию обстоятельств аварийной посадки самолета.