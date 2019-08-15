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Бортпроводник аварийно севшего лайнера рассказал о поведении пассажиров

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Пассажиры лайнера А321 «Уральских авиалиний», который экстренно сел в Подмосковье, вели себя «достаточно сдержанно» и слушали все команды экипажа. Об этом в четверг, 15 августа, рассказала старший бортпроводник рейса Надежда Вершинина.

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«Действовали согласно инструкции... Всё прошло так, как мы отрабатывали. Пассажиры вели себя достаточно сдержанно, команды слушали, все быстро эвакуировались — всё прошло, как было запланировано. Потом благодарили (пассажиры. — Ред.)», — цитирует Вершинину «РИА Новости».

Утром 15 августа самолет Airbus A321, на борту которого находились 226 пассажиров, совершил экстренную посадку в поле Раменского района Подмосковья. Он вылетел из аэропорта Жуковский и направлялся в Симферополь, но на взлете в его двигатели попали птицы. Один мотор отказал, а второй работал с сильными неполадками.

Командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин приняли решение экстренно посадить самолет. Благодаря их профессионализму и тому, что посадка была совершена на кукурузное поле, которое смягчило удар при приземлении, пожара на борту удалось избежать. По информации медслужб, пострадали 74 человека, в больнице остается один.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. Кроме того, Межгосударственным авиационным комитетом (МАК) была сформирована комиссия по расследованию обстоятельств аварийной посадки самолета.

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