Пилоты севшего на кукурузное поле самолета обошлись без помощи психологов

Пилотам, экстренно посадившим самолет А321 на кукурузное поле, не потребовалась помощь психолога. Об этом заявил гендиректор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов.

«У нас устойчивые люди, с хорошей психикой. Они хорошо себя чувствуют, адекватно оценивают ситуацию», — цитирует его «Интерфакс».

После завершения расследования инцидента пилоты вернутся к полетам, заявил Скуратов.

Пресс-служба перевозчика сообщила, что пилоты отрабатывали вариант аварийной посадки в поле на тренажерах-симуляторах. Будущие сотрудники при трудоустройстве обязаны «налетать» на тренажере 32 часа. Действующие пилоты также раз в полгода отрабатывают аварийные ситуации и сдают экзамен, передает ТАСС.

Утром 15 августа самолет Airbus A321, на борту которого находились 226 пассажиров, совершил экстренную посадку в поле Раменского района Подмосковья. Он вылетел из аэропорта Жуковский в Симферополь, и на взлете в его двигатели попали птицы. Один мотор в результате отказал, а второй работал с сильными неполадками.

Командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин приняли решение экстренно посадить самолет. Благодаря их профессионализму и тому, что посадка была совершена на кукурузное поле, которое смягчило удар при приземлении, пожара на борту удалось избежать. По последним данным МЧС, в результате пострадали 75 человек.

После инцидента с A321 Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Кроме того, Межгосударственным авиационным комитетом (МАК) была сформирована комиссия по расследованию обстоятельств аварийной посадки самолета.