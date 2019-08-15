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Пилоты севшего на кукурузное поле самолета обошлись без помощи психологов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Пилотам, экстренно посадившим самолет А321 на кукурузное поле, не потребовалась помощь психолога. Об этом заявил гендиректор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов.

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«У нас устойчивые люди, с хорошей психикой. Они хорошо себя чувствуют, адекватно оценивают ситуацию», — цитирует его «Интерфакс».

После завершения расследования инцидента пилоты вернутся к полетам, заявил Скуратов.

Пресс-служба перевозчика сообщила, что пилоты отрабатывали вариант аварийной посадки в поле на тренажерах-симуляторах. Будущие сотрудники при трудоустройстве обязаны «налетать» на тренажере 32 часа. Действующие пилоты также раз в полгода отрабатывают аварийные ситуации и сдают экзамен, передает ТАСС.

Утром 15 августа самолет Airbus A321, на борту которого находились 226 пассажиров, совершил экстренную посадку в поле Раменского района Подмосковья. Он вылетел из аэропорта Жуковский в Симферополь, и на взлете в его двигатели попали птицы. Один мотор в результате отказал, а второй работал с сильными неполадками.

Командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин приняли решение экстренно посадить самолет. Благодаря их профессионализму и тому, что посадка была совершена на кукурузное поле, которое смягчило удар при приземлении, пожара на борту удалось избежать. По последним данным МЧС, в результате пострадали 75 человек.

После инцидента с A321 Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Кроме того, Межгосударственным авиационным комитетом (МАК) была сформирована комиссия по расследованию обстоятельств аварийной посадки самолета.

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