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Пассажирам лайнера А321 выплатят компенсации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Первый замгендиректора компании «Рампорт Аэро» (владеет аэропортом Жуковский) Евгений Солодилин заявил, что все пассажиры экстренно севшего в Подмосковье лайнера A321 «Уральских авиалиний» получат компенсацию по 100 тыс. рублей. Об этом в четверг, 15 августа, сообщает «Интерфакс».

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«По решению авиакомпании и страховой компании, всем пассажирам будет выплачена компенсация в 100 тыс. рублей. То, что касается пассажиров, которые получили повреждения и находятся в больнице, — соответственно, здесь страховой случай», — уточнил Солодилин.

Утром 15 августа самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний», на борту которого находились 226 пассажиров, совершил экстренную посадку в поле Раменского района Подмосковья. Он вылетел из аэропорта Жуковский и направлялся в Симферополь, но на взлете в двигатели лайнера попали птицы. Один мотор отказал, а второй работал с сильными неполадками.

Командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин приняли решение экстренно посадить самолет. Благодаря их профессионализму и тому, что посадка была совершена на кукурузное поле, которое смягчило удар при приземлении, пожара на борту удалось избежать. По последним данным, в результате пострадали 74 человека.

После инцидента с A321 Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Кроме того, Межгосударственным авиационным комитетом (МАК) была сформирована комиссия по расследованию обстоятельств аварийной посадки самолета.

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