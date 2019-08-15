Пассажиров А321 отправят в Крым тремя рейсами

Пассажиров Airbus A321«Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в Подмосковье, отправят в Крым тремя рейсами.

Как сообщил в четверг, 15 августа, источник в авиационной сфере, вылеты буду производится в тот же день из аэропортов Жуковский и Домодедово в 19:10, 20:30, 22:50 мск, пишет ТАСС.

Утром 15 августа самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний», на борту которого находились 226 пассажиров, совершил экстренную посадку в поле Раменского района Подмосковья. Он вылетел из аэропорта Жуковский и направлялся в Симферополь, но на взлете в его двигатели попали птицы. Один мотор отказал, а второй работал с сильными неполадками.

Командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин приняли решение экстренно посадить самолет. Благодаря их профессионализму и тому, что посадка была совершена на кукурузное поле, которое смягчило удар при приземлении, пожара на борту удалось избежать. По последним данным МЧС, в результате пострадали 55 человек.

В Раменскую центральную больницу были доставлены 29 человек, в том числе 10 детей и одна беременная женщина, уточняет телеканал «360». После осмотра госпитализация потребовалась лишь одному пассажиру, остальных отпустили домой с незначительными травмами.

После инцидента с A321 Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Кроме того, Межгосударственным авиационным комитетом (МАК) была сформирована комиссия по расследованию обстоятельств аварийной посадки самолета.