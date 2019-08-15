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Первый пассажир аварийно севшего в Подмосковье лайнера прибыл в Симферополь

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Первый пассажир экстренно севшего на поле в Подмосковье лайнера А321 «Уральских авиалиний» Степан Акопян вечером 15 августа прибыл в аэропорт Симферополя. Об этом сообщает ТАСС.

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«Есть у нас герои, которые могут в такой ситуации не растеряться, посадить самолет в нужное место. Это всё благодаря этому молодому человеку, двум молодым ребятам спаслись», — отметил Акопян во время беседы с журналистами в зале прилета.

Утром 15 августа самолет Airbus A321, на борту которого находились 226 пассажиров, совершил экстренную посадку в поле Раменского района Подмосковья. Он вылетел из аэропорта Жуковский и направлялся в Симферополь, но на взлете в его двигатели попали птицы. Один мотор отказал, а второй работал с сильными неполадками.

Командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин приняли решение экстренно посадить самолет. Благодаря их профессионализму и тому, что посадка была совершена на кукурузное поле, которое смягчило удар при приземлении, пожара на борту удалось избежать. По информации медслужб, пострадали 74 человека, в больнице остается один.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. Кроме того, Межгосударственным авиационным комитетом (МАК) была сформирована комиссия по расследованию обстоятельств аварийной посадки самолета.

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