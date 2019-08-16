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Жена пилота А321 рассказала о его реакции на получение звания Героя России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Жена командира самолета А321 Дамира Юсупова, посадившего лайнер с 226 пассажирами в кукурузном поле, рассказала о его реакции на присвоении звания Героя России. По ее словам, летчик узнал об этом от нее по телефону.

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«В ответ он просто промолчал», — рассказала его супруга Наталья Юсупова журналистам РБК.

Она отметила, что очень обрадовалась, узнав о подписании президентом России Владимиром Путиным соответствующего указа.

О награждении Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина глава государства объявил 16 августа в начале совещания с постоянными членами Совбеза. По его словам, все остальные члены экипажа были награждены орденами Мужества. Путин отметил мастерство пилотов и выразил надeжду, что «таких происшествий у нас будет как можно меньше».

Утром 15 августа самолет Airbus A321, на борту которого находилось 226 пассажиров, совершил экстренную посадку в поле Раменского района Подмосковья. Он вылетел из аэропорта Жуковский и направлялся в Симферополь, но на взлете в его двигатели попали птицы. Один мотор отказал, а второй работал с сильными неполадками.

Командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин приняли решение экстренно посадить самолет. Благодаря их профессионализму и тому, что посадка была совершена на кукурузное поле, смягчившее удар при приземлении, пожара на борту удалось избежать. По последним данным МЧС, в результате ЧП пострадали 55 человек.

15 августа Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, а Межгосударственным авиационным комитетом (МАК) была сформирована комиссия по расследованию обстоятельств аварийной посадки самолета.

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