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Летевший из Москвы самолет вынужденно сел в Сургуте

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Самолет авиакомпании S7 Airlines, летевший из Москвы в Надым (Ямало-Ненецкий автономный округ), вынуждено сел в аэропорту Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ). Инцидент произошел утром в среду, 21 августа.

«Сегодня в 7:59 по местному времени (5:59 мск) в Сургуте сел самолет авиакомпании S7 Airlines <...> из-за непогоды в Надыме», — рассказали ТАСС в аэропорту Сургута.

Собеседник агентства отметил, что вылет планируется в 12:05 по местному времени (10:05 мск). В справочной аэропорта Надыма журналистам пояснили, что принять самолет помешал сильный туман.

20 августа на борту самолета авиакомпании Air France во время полета сработал сигнал о неисправности в системе торможения, из-за чего экипаж подал сигнал о чрезвычайной ситуации и принял решение сажать лайнер. Борт успешно приземлился в аэропорту Люксембурга.

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