Названа причина экстренной посадки самолета Air France Москва-Париж

На борту самолета авиакомпании Air France во время полета сработал сигнал о неисправности в системе торможения, из-за чего экипаж подал сигнал о чрезвычайной ситуации и принял решение сажать лайнер. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика во вторник, 20 августа.

«Экипаж самолета Air France 1145, летевшего из Москвы в парижский аэропорт имени Шарля де Голля, принял решение в целях предосторожности посадить воздушное судно в Люксембурге из-за того, что включилось оповещение», — заявили в авиакомпании «РИА Новости».

Ранее самолет успешно приземлился в аэропорту Люксембурга. Произошло ложное срабатывание. Лайнер сделал вираж и около 12:40 мск приступил к снижению. Специалисты проверят Airbus A319, после чего борт продолжит полет.

Информацию о посадке подтвердили в аэропорту агентству ТАСС.

«Мы можем подтвердить, что рейс AF1145 совершил посадку в связи с экстренной ситуацией на борту, детали уточняются», — заявили в воздушной гавани Люксембурга.

Подробности происшествия выясняются.