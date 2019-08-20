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Подавший сигнал о ЧП самолет Air France Москва-Париж сел в Люксембурге

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Фото: commons.wikimedia.org/Aldo Bidini
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Экипаж самолета Airbus A319 авиакомпании Air France, вылетевший во вторник, 20 августа, из московского аэропорта Шереметьево в Париж, подал сигнал о чрезвычайной ситуации на борту. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar.

В районе Люксембурга самолет подал сигнал об экстренной ситуации, сделал вираж и начал снижение. Около 12:40 мск воздушное судно начало готовиться к посадке, передает ТАСС. Как позже сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, самолет благополучно сел в аэропорту Люксембурга.

О причинах экстренной посадки пока не сообщается.

16 августа президент РФ Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам «Уральских авиалиний», которым удалось посадить лайнер А321 в кукурузном поле в Московской области и спасти людей. Инцидент произошел утром 15 августа. СК после происшествия возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. Расследовать причины инцидента также будет Межгосударственный авиационный комитет (МАК). 17 августа он закончил расшифровку «черных ящиков».

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