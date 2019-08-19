В Минтрансе рассказали о невозможности полной защиты самолетов от птиц

Орнитологическая защита аэропортов России соответствует нормам Международной организации гражданской авиации (ИКАО), но абсолютная защита от птиц невозможна начиная с определенной высоты. Об этом 19 августа сообщает «РИА Новости», ссылаясь на заявление заместителя министра транспорта РФ Александра Юрчика.

Юрчик пояснил, что орнитологическая безопасность является элементом системы безопасности полетов и ни в одном российском аэропорту нет уровня ниже, чем требует ИКАО.

«Существует абсолютно ясная, коррелированная с мировыми стандартами система орнитологической защиты. Но поскольку мы живем в живом мире, абсолютной защиты быть не может: мы не можем истребить всех птиц. Меры защиты осуществляются в районе полосы, на подходах, а дальше всё — невозможно ничего сделать», — сказал он и добавил, что самолет набрал определенную высоту, на которой обеспечить защиту уже невозможно.

По словам замминистра, для безопасности можно создавать системы непривлечения птиц — к примеру, закрывать свалки. «Птицы попадают достаточно часто и в двигатели, и в обтекатели, и даже в лобовые стекла. Но самолет проходит отдельные испытания на попадание птиц», — заключил Юрчик.

Утром 15 августа самолет Airbus 321 с 226 пассажирами на борту вылетел из аэропорта Жуковский в Симферополь, но спустя несколько минут после взлета в оба двигателя попали птицы. В результате лайнер совершил экстренную посадку в кукурузном поле.

Никто не погиб, за медпомощью обратились 76 человек.

Президент России Владимир Путин присвоил пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину звания Героев России.

СК после происшествия возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. Расследовать причины инцидента также будет Межгосударственный авиационный комитет (МАК), который 17 августа закончил расшифровку «черных ящиков». Кроме того, были опубликованы переговоры экипажа.