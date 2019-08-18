Украинский депутат восхитился подвигом пилотов А321

Депутат Верховной рады Евгений Мураев высоко оценил действия российских пилотов, сумевших посадить самолет А321 в кукурузном поле в Подмосковье.

По словам политика, героизм экипажа вызывает гордость «вне зависимости от национальности или других привязок».

«Ты просто гордишься людьми, совершившими подвиг. Уважаешь их за то, что не струсили и просто смогли. Чтишь за спасенные жизни. Молодцы», — написал политик в Facebook.

Однако далеко не все украинцы рассуждают так же. 15 августа сообщалось, что ряд пользователей Сети поглумился над экстренной посадкой российского самолета.

Airbus А321 «Уральских авиалиний» с 226 пассажирами на борту вылетел утром четверга из аэропорта Жуковский в Симферополь. Спустя несколько минут после взлета в оба двигателя попала стая птиц. В результате лайнер совершил экстренную посадку на «брюхо» в кукурузном поле.

Никто не погиб, за медпомощью обратились 76 человек.

Президент России Владимир Путин присвоил пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину звания Героев России.

17 августа была опубликована расшифровка переговоров экипажа.