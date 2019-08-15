На Украине поглумились над аварийной посадкой A321 в Подмосковье

Украинские пользователи поглумились над экстренной посадкой самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», летевшего из Подмосковья в Крым. Пользователи с Украины начали оставлять циничные комментарии и бестактные «шутки» по поводу ЧП в соцсетях.

«Рожденный ползать летать не может», — цитирует комментарий одного из украинских пользователей РЕН ТВ.

Были и те, кто поблагодарил птиц за то, что «защищают родную землю», а также выразил родным и близким пернатых «искренние соболезнования».

«Даже чайки против «Раши», — добавляли в комментариях.

ЧП произошло утром 15 августа в Московской области. Лайнер направлялся из аэропорта Жуковский в Симферополь и совершил жесткую посадку в кукурузном поле через 15 минут после вылета. Во время приземления у самолета отвалился горящий двигатель, но сам борт не загорелся.

На борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. По информации медслужб, пострадали 74 человека, в больнице остается один.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. По предварительным данным Росавиации, причиной аварийной посадки стало столкновение при взлете со стаей чаек.