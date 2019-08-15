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«Русмолоко» рассказала о планах восстановить кукурузное поле после приземления А321

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Компания «Русмолоко» намерена после оценки ущерба восстановить свое кукурузное поле, на которое экстренно приземлился самолет А321 «Уральских авиалиний». Об этом 15 августа рассказал «РИА Новости» операционный директор компании Идар Тутов.

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«По восстановлению поля я пока не могу оценить объем работ, мы займемся этим чуть позже, чтобы понять, сколько топлива вытекло или нет в почву. Если оно осталось в баках, заново посеем, но уже в следующем году», — сказал он, отметив мастерство пилота, благодаря которому выжили люди.

Уточняется, что посевы кукурузы на поле не были застрахованы. Тутов добавил, что компания рассчитывает на компенсацию как производитель сырого молока, которому оказывают поддержку региональные власти.

«Компенсации будут, я думаю, потому что даже при неурожаях есть такая практика, что Минсельхоз Московской области возмещает частично потери», — заключил он.

ЧП произошло утром 15 августа в Московской области. Лайнер направлялся из аэропорта Жуковский в Симферополь и совершил жесткую посадку в кукурузном поле через 15 минут после вылета. Во время приземления у самолета отвалился горящий двигатель, но сам борт не загорелся.

На борту самолета находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. За медпомощью обратились 55 человек, среди которых 17 детей. Госпитализированы шесть пострадавших.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздравил пилотов «Уральских авиалиний», которым удалось посадить лайнер и спасти людей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. По предварительным данным Росавиации, причиной аварийной посадки стало столкновение при взлете со стаей чаек.

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