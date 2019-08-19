«Победа» опровергла информацию о жесткой посадке самолета в армянском Гюмри

Информация о жесткой посадке самолета авиакомпании «Победа» в понедельник в аэропорту Гюмри в Армении не соответствует действительности. Об этом 19 августа сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

«На послеполетном осмотре в Гюмри обнаружено повреждение хвостовой пяты, предназначенной для защиты фюзеляжа. Касание пятой произошло при уходе на второй круг. Таким образом, заявления в СМИ о жесткой посадке не соответствуют действительности», — говорится в заявлении перевозчика.

Кроме того, в «Победе» сообщили, что резервный борт за пассажирами обратного рейса уже вылетел.

Ранее в понедельник сообщалось, что пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Армении.

15 августа в Московской области лайнер, направлявшийся из аэропорта Жуковский в Симферополь, совершил жесткую посадку на кукурузном поле через 15 минут после вылета. Во время приземления у самолета отвалился горящий двигатель, но сам борт не загорелся. На борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. По информации медслужб, пострадали 74 человека, в больнице остается один.