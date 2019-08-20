Резервный борт «Победы» забрал пассажиров из армянского Гюмри

Резервный самолет авиакомпании «Победа» забрал пассажиров из аэропорта армянского города Гюмри в Москву. Борт приземлился в воздушной гавани Ширак в ночь на 20 августа, сообщила пресс-секретарь организации «Армения — Международные аэропорты» Сатеник Ованнисян.

Как заявила она «РИА Новости», после инцидента на взлетно-посадочной полосе аэропорт работает в штатном режиме, ни один рейс не был отменен.

19 августа самолет российского лоукостера при уходе на второй круг коснулся полосы хвостовой пятой, защищающей фюзеляж. На борту находились 173 человека, никто не пострадал. Выяснением обстоятельств произошедшего займется специальная комиссия.

Также 19 августа пассажирский Boeing 757-200 авиакомпании Delta Airlines совершил жесткую посадку на Азорских островах в Португалии. Инцидент произошел во время приземления в аэропорту города Понта-Делгада, корпус оказался поврежден.