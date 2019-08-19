Пассажирский Boeing 757-200 совершил жесткую посадку в Португалии

Пассажирский самолет Boeing 757-200 авиакомпании Delta Airlines получил повреждения корпуса во время жесткой посадки на Азорских островах в Португалии. Об этом сообщается на сайте Airlive.

Инцидент произошел во время приземления в аэропорту города Понта-Делгада. Количество человек на борту не уточняется. Также неизвестно, есть ли пострадавшие.

Самолет прибыл из Нью-Йорка и должен был через несколько часов лететь обратно. Однако авиакомпания решила отменить рейс из-за технического состояния воздушного судна.

15 августа лайнер Airbus А321 «Уральских авиалиний» с 226 пассажирами на борту совершил жесткую посадку на «брюхо» в кукурузном поле Подмосковья. Причиной инцидента стало попадание птиц в оба двигателя.