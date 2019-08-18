Пилот погиб при жесткой посадке легкомоторного самолета под Самарой

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку по Самарой, пилот погиб. Об этом в воскресенье сообщили в областном главке МЧС.

Инцидент произошел в 13:20 (12:20 мск) около села Подстепки Ставропольского района, сообщает 18 августа «РИА Новости». По данным спасателей, посадку совершил Як-55.

«Погиб пилот — мужчина 1970 года рождения», — уточнили в МЧС по Самарской области.

В конце июля гидросамолет Lake 250 Renegade потерпел крушение в Подмосковье. Судно упало в Оку возле деревни Подмоклово, погибли два человека. В Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте (ММСУТ) СК предполагают, что судно рухнуло, задев линии электропередач. Также рассматривается версия ошибки пилотирования.