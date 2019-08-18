Прямой эфир

Пилот погиб при жесткой посадке легкомоторного самолета под Самарой

0
Фото: twitter.com/ГУ МЧС Самара
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку по Самарой, пилот погиб. Об этом в воскресенье сообщили в областном главке МЧС.

Инцидент произошел в 13:20 (12:20 мск) около села Подстепки Ставропольского района, сообщает 18 августа «РИА Новости». По данным спасателей, посадку совершил Як-55.

«Погиб пилот — мужчина 1970 года рождения», — уточнили в МЧС по Самарской области.

В конце июля гидросамолет Lake 250 Renegade потерпел крушение в Подмосковье. Судно упало в Оку возле деревни Подмоклово, погибли два человека. В Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте (ММСУТ) СК предполагают, что судно рухнуло, задев линии электропередач. Также рассматривается версия ошибки пилотирования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ назвали новую версию крушения легкомоторного самолета в Подмосковье
Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019