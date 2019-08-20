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В Британии заявили о перехвате двух российских Су-30

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Британские истребители Typhoon, которые базируются на военном аэродроме Эмари в Эстонии, поднялись в воздух для сопровождения самолетов ВКС России.

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Об этом 19 августа в Twitter сообщило министерство обороны Соединенного Королевства. В сообщении говорится, что самолеты сопроводили два российских истребителя Су-30 Flanker (по классификации НАТО. — Ред.), когда они пролетали над Балтийским морем.

В Британии заявляли о перехвате российских самолетов и 8 августа. Первый случай был зафиксирован в Шотландии для перехвата бомбардировщика российских ВКС Ту-95, а второй вблизи Эстонии, когда британские ВВС вылетали для сопровождения российского Ту-95 и двух истребителей Су-27.

В мае британцы раскритиковали своих военных за «перехваты» российских самолетов над Балтикой.

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