В Британии заявили о перехвате двух российских Су-30

Британские истребители Typhoon, которые базируются на военном аэродроме Эмари в Эстонии, поднялись в воздух для сопровождения самолетов ВКС России.

Об этом 19 августа в Twitter сообщило министерство обороны Соединенного Королевства. В сообщении говорится, что самолеты сопроводили два российских истребителя Су-30 Flanker (по классификации НАТО. — Ред.), когда они пролетали над Балтийским морем.

В Британии заявляли о перехвате российских самолетов и 8 августа. Первый случай был зафиксирован в Шотландии для перехвата бомбардировщика российских ВКС Ту-95, а второй вблизи Эстонии, когда британские ВВС вылетали для сопровождения российского Ту-95 и двух истребителей Су-27.

В мае британцы раскритиковали своих военных за «перехваты» российских самолетов над Балтикой.