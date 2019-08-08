Британский корабль сопроводил российский корвет в Ла-Манше

Британский патрульный корабль HMS Forth сопроводил российский корвет «Василий Быков» в Ла-Манше. Об этом 7 августа сообщили ВМС Великобритании в Twitter.

Upon her return to UK waters, patrol ship @HMS_Forth is today monitoring a Russian warship through the English Channel



🔗 https://t.co/YsEzWJsUuC pic.twitter.com/yZWYPheHj6 — Royal Navy (@RoyalNavy) August 7, 2019

«Василий Быков» является патрульным кораблем проекта 22160. Он предназначен для несения патрульной службы в открытых и закрытых морях, охраны кораблей при проходе в международных водах.

Корвет вошел в состав ВМФ России в декабре 2018 года, имеет водоизмещение 1700 т и способен развивать скорость до 30 узлов.

Британские суда не впервые берут на сопровождение корабли ВМФ РФ, находящиеся в международных водах и не нарушающие границ Великобритании.

В мае фрегат HMS Northumberland Королевских ВМС сопроводил в проливе Ла-Манш российский большой противолодочный корабль «Североморск», который возвращался в порт приписки из Средиземного моря.

Командир HMS Nortumberland Элли Поллард заявила, что британские ВМС «всегда готовы ответить на появление иностранных судов в зоне интересов» Британии.

В мае британцы обрушились с критикой на своих военных за «перехваты» российских самолетов над Балтикой.