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Британский корабль сопроводил российский корвет в Ла-Манше

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Фото: TASS/PA Images
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Британский патрульный корабль HMS Forth сопроводил российский корвет «Василий Быков» в Ла-Манше. Об этом 7 августа сообщили ВМС Великобритании в Twitter.

«Василий Быков» является патрульным кораблем проекта 22160. Он предназначен для несения патрульной службы в открытых и закрытых морях, охраны кораблей при проходе в международных водах.

Корвет вошел в состав ВМФ России в декабре 2018 года, имеет водоизмещение 1700 т и способен развивать скорость до 30 узлов.

Британские суда не впервые берут на сопровождение корабли ВМФ РФ, находящиеся в международных водах и не нарушающие границ Великобритании.

В мае фрегат HMS Northumberland Королевских ВМС сопроводил в проливе Ла-Манш российский большой противолодочный корабль «Североморск», который возвращался в порт приписки из Средиземного моря.

Командир HMS Nortumberland Элли Поллард заявила, что британские ВМС «всегда готовы ответить на появление иностранных судов в зоне интересов» Британии.

В мае британцы обрушились с критикой на своих военных за «перехваты» российских самолетов над Балтикой.

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