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Британцы раскритиковали сопровождение российских самолетов над Балтикой

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Фото: Global Look Press/RAF/ZUMA
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Читатели британского издания Daily Mail негативно восприняли новость о том, что самолеты королевских ВВС пытаются перехватить российские самолеты над Балтийским морем.

В комментариях к публикации многие отметили, что Россия имеет границы в регионе, а от Великобритании Балтика находится на огромном расстоянии, поэтому непонятно, почему ВВС страны проводят там операции.

«Британия снова защищает свою территорию в Эстонии. Отлично», — написал один из пользователей.

«Очень агрессивный ход со стороны России, размещающей свою страну так близко к такому количеству баз НАТО», — иронично добавил William.

«Русские имеют береговую линию на Балтийском море, и оно находится в 1500 милях от Соединенного Королевства. Почему мы перехватываем русских, совершенно законно летающих в международном воздушном пространстве в полутора тысячах миль от Великобритании?» - задался вопросом еще один комментатор.

Некоторые шутливо напомнили, что Великобритания действует как часть НАТО, окружившего Россию со всех сторон. Другие предложили эстонцам самостоятельно перехватывать самолеты, если он считают это необходимым.

Ранее Минобороны Британии сообщило о сопровождении российских самолетов над Балтикой, пишет «РИА Новости».

Москва неоднократно указывала на возросшую активность НАТО у российских границ. В начале мая российский истребитель Су-27 перехватил американский противолодочный самолет, направлявшийся к границам РФ.

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