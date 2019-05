Британский фрегат сопроводил противолодочный корабль ВМФ России в Ла-Манше

Британский фрегат HMS Northumberland сопроводил российский большой противолодочный корабль «Североморск» в проливе Ла-Манш. Об этом сообщили Военно-морские силы (ВМС) Великобритании.

Отмечается, что «Североморск» возвращался в порт приписки из Средиземного моря.

При этом 6 мая в пресс-службе Северного флота сообщали, что противолодочный корабль выполнил задачи в Атлантическом океане и, пройдя Бискайский залив и Ла-Манш, прибудет в Североморск, пишет «РИА Новости».

Командир HMS Nortumberland Элли Поллард заявила, что британские ВМС «всегда готовы ответить на появление иностранных судов в зоне интересов» Британии.

