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Американский военный корабль зашел в территориальные воды Венесуэлы

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Фото: atlanticarea.uscg.mil
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Американский корабль зашел в территориальные воды Венесуэлы, после переговоров он сменил курс. Об этом сообщили военно-морские силы латиноамериканского государства.

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Судно береговой охраны США USCG James пересекло экономическую зону Венесуэлы в среду. В четверг оно сменило курс и на 14 миль приблизилось к порту Гуаира на севере страны. Навстречу американскому кораблю вышел патрульный катер ВМС Венесуэлы. После переговоров экипажей корабль США сменил направление, отмечает 10 мая «РИА Новости».

«После радиопереговоров USCG James убедился в необходимости изменить курс и покинуть наши воды», — цитирует заявление венесуэльских ВМС «Федеральное агентство новостей».

23 января на фоне акций протеста Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали власти США, которые через неделю ввели санкции против республики, Канада, многие страны Латинской Америки и большинство государств Евросоюза.

В ответ президент страны Николас Мадуро разорвал дипотношения с Вашингтоном, обвинив США в попытке госпереворота. Поддержку ему выразили Россия, Китай, Куба, Боливия, Никарагуа, Сирия и Турция.

21 февраля Гуайдо подписал указ, разрешающий доставку американской гумпомощи в страну. Мадуро назвал поставки предлогом для уничтожения независимости страны и объявил о закрытии границы с Бразилией, Колумбией и рядом других стран. Первая колонна грузовиков прибыла 23 февраля, одна из машин была сожжена. Поставка обострила конфликт в Венесуэле.

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