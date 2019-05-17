В Британии школьника из Латвии избили под крики «уезжай обратно в Россию»
12-летнего мальчика из Латвии избили в британской школе под крики «уезжай обратно в Россию», пишет The Mirror.
Инцидент произошел в учебном заведении графства Мерсисайд. Во время обеда в школьной столовой на Эдварда Пургайлиса напал другой ученик.
Хулиган несколько раз толкнул Пургайлиса, а после попыток того защититься нанес ему множественные удары по голове и спине. При этом другой ученик в это время кричал «поезжай обратно в Россию».
По словам школьника, нападавший ранее обвинял его в жалобах учителям и распространении сплетен.
Сам Пургайлис утверждает, что никак не провоцировал конфликт.
Пострадавшего школьника госпитализировали, а произошедшим заинтересовалась полиция.
Мать Эдварда Ольга сообщила, что семья переехала в Великобританию из Риги шесть лет назад в поисках работы.