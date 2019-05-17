Прямой эфир

В Британии школьника из Латвии избили под крики «уезжай обратно в Россию»

0
Фото: Global Look Press/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

12-летнего мальчика из Латвии избили в британской школе под крики «уезжай обратно в Россию», пишет The Mirror.

Инцидент произошел в учебном заведении графства Мерсисайд. Во время обеда в школьной столовой на Эдварда Пургайлиса напал другой ученик.

Хулиган несколько раз толкнул Пургайлиса, а после попыток того защититься нанес ему множественные удары по голове и спине. При этом другой ученик в это время кричал «поезжай обратно в Россию».

По словам школьника, нападавший ранее обвинял его в жалобах учителям и распространении сплетен.

Сам Пургайлис утверждает, что никак не провоцировал конфликт.

Пострадавшего школьника госпитализировали, а произошедшим заинтересовалась полиция.

Мать Эдварда Ольга сообщила, что семья переехала в Великобританию из Риги шесть лет назад в поисках работы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жительницу Латвии оскорбила инструкция на русском языке
Таксист избил студента-филолога на юго-западе Москвы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017