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Истребители ВВС США сопроводили российские ракетоносцы над Аляской

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Фото: U.S. Air Force
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Военно-воздушные силы США сопроводили четыре российских стратегических ракетоносца Ту-95 МС при полете над акваториями Чукотского, Берингова и Охотского морей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Отмечается, что сопровождение, которое выполнили истребители F-22, производилось только на отдельных этапах маршрута. Общая продолжительность полета российских ракетоносцев составила более 12 часов, пишет РЕН ТВ.

20 мая эстонские военные заявили, что российский самолет Ту-154 нарушил воздушную границу страны вблизи острова Вайндлу.

В Минобороны России неоднократно отмечали, что все полеты российских самолетов выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

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