Эстония обвинила российский Ту-154 в нарушении границы

Эстонские военные считают, что российский самолет Ту-154 нарушил воздушную границу страны вблизи острова Вайндлу. Об этом сообщили силы обороны республики.

По предварительным данным, инцидент произошел 18 мая, в субботу. Эстонская сторона утверждают, что принадлежащий ВМФ России самолет провел в воздушном пространстве страны менее минуты.

Он следовал по представленному плану полета с включенным транспондером, однако не поддерживал связь по радио с диспетчерской службой Эстонии, пишет ТАСС.

В связи с произошедшим в понедельник, 20 мая, в МИД Эстонии был вызван посол России в этой балтийской республике Александр Петров. Ему была передана нота.

17 мая сообщалось, что российские истребители шесть раз были подняты по тревоге в связи с возможными нарушениями границ России за прошедшую неделю, поскольку у российских границ вел разведку 21 летательный аппарат.