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В России по правилам оформили 30% границ между регионами

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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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Между субъектами Российской Федерации по всем правилам зафиксированы 112 из 378 границ к концу I квартала 2019 года, сообщили «Известиям» в Федеральной кадастровой палате Росреестра.

Законодательство не устанавливает четких правил, как регионы могут устанавливать или менять границы. Федеральное правительство видит в пограничном вопросе одно из препятствий для развития субъектов и планирует решить его к 2021 году. Речь идет о внесении границ в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

«Наличие в реестре сведений о границах способствует эффективному управлению земельными ресурсами и объектами недвижимости, планированию доходов бюджетов всех уровней в части земельного налога и арендной платы, а также стимулированию инвестиционных процессов и экономики регионов», — рассказала замглавы ведомства Марина Семенова.

Она отметила, что функцию устанавливать границы между субъектами России возложили на региональные органы власти.

В настоящее время границы между субъектами РФ полностью внесены на территории Москвы, республик Бурятия, Калмыкия и Саха (Якутия), Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Амурской, Астраханской, Владимирской областей, Пермского края.

Кроме того, на территории 39 регионов границы определены частично, отметили в Федеральной кадастровой палате Росреестра.

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