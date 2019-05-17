У границ России за неделю вел разведку 21 летательный аппарат

Российские истребители шесть раз были подняты по тревоге в связи с возможными нарушениями границ России за прошедшую неделю, поскольку у российских границ вел разведку 21 летательный аппарат. Информацию об этом в пятницу, 17 мая, распространила газета «Красная Звезда».

Как показано на инфографике издания, российские истребители шесть раз поднимались на перехват и сопровождение иностранных самолетов-разведчиков у границ страны.

Отмечается, что при этом государственные границы страны нарушены не были.

В первую неделю мая 26 летательных аппаратов провели разведку у границ России.