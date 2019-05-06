Российские истребители девять раз поднимались на перехват самолетов-разведчиков

Разведку вдоль госграниц России за неделю провели 26 иностранных летательных аппаратов. Об этом 6 мая сообщает газета Вооруженных сил России «Красная звезда».

Как показано на инфографике издания, российские истребители девять раз поднимались на перехват и сопровождение иностранных самолетов-разведчиков у границ страны.

«Нарушений воздушного пространства РФ не допущено», — отмечается в публикации.

16 апреля пресс-служба французского посольства в Эстонии сообщила, что 23 апреля Франция отправит в прибалтийскую республику около 300 военных, четыре танка и 20 боевых машин.

Военные со всей техникой до конца августа расположатся в городе Тапа, находящемся в 140 км от границы России. Отмечается, что нахождение военных сил Франции в Эстонии обусловлено миссией НАТО по укреплению военного присутствия альянса в странах Балтии и Польше.