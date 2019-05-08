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В Киеве предложили установить ядерные мины на границе с Россией

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Фото: ТАСС/Чергинский Константин
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Военный эксперт киевского Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий предложил разместить на границе Украины и России пояс ядерных мин. Свое мнение он выразил в эфире ObozTV.

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«Кто нам мешает фактически подготовить места для размещения ядерно-минных заграждений вдоль границы России и Украины», — заявил Козий.

Он добавил, что расположение мин следует признать государственной тайной, передает «Газета.Ру».

Эксперт напомнил, что Украина может без каких-либо препятствий разрабатывать ядерные вооружения. При этом он скептически отнесся к разработке страной тактического ядерного оружия, сославшись на дороговизну его создания и отсутствие территорий для испытаний.

В середине апреля бывший замглавы Генштаба вооруженных сил Украины генерал Игорь Романенко заявил, что для сдерживания Москвы Киеву нужны ракеты, которые «доставали бы как минимум до Урала».

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