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ВВС Британии заявили о сопровождении российских Су-27 и Ту-95

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Фото: TASS/PA Images
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Истребители ВВС Великобритании 8 августа дважды поднимались для сопровождения российских военных самолетов. Об этом сообщило британское минобороны.

Отмечается, что в первом случае истребитель Typhoon и многоцелевой заправщик Voyager поднялись с авиабазы Лоссимут в Шотландии для наблюдения за бомбардировщиками российских ВКС ТУ-95, замеченными вблизи воздушного пространства Британии.

Позже дислоцированные в Прибалтике Typhoon вылетали для сопровождения российского Ту-95 и двух истребителей Су-27, совершавших полет вблизи Эстонии.

Накануне о сопровождении российских военных самолетов заявили в США. Минобороны России уточнило, что два Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Берингова моря в рамках учений «Океанский щит – 2019».

На отдельных этапах их сопровождали истребители F-22 и F-18.

При этом все полеты российских самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами, нарушая границ других государств.

В мае британцы раскритиковали своих военных за «перехваты» российских самолетов над Балтикой.

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