ВВС Британии заявили о сопровождении российских Су-27 и Ту-95
Истребители ВВС Великобритании 8 августа дважды поднимались для сопровождения российских военных самолетов. Об этом сообщило британское минобороны.
Отмечается, что в первом случае истребитель Typhoon и многоцелевой заправщик Voyager поднялись с авиабазы Лоссимут в Шотландии для наблюдения за бомбардировщиками российских ВКС ТУ-95, замеченными вблизи воздушного пространства Британии.
Позже дислоцированные в Прибалтике Typhoon вылетали для сопровождения российского Ту-95 и двух истребителей Су-27, совершавших полет вблизи Эстонии.
Накануне о сопровождении российских военных самолетов заявили в США. Минобороны России уточнило, что два Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Берингова моря в рамках учений «Океанский щит – 2019».
На отдельных этапах их сопровождали истребители F-22 и F-18.
При этом все полеты российских самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами, нарушая границ других государств.
В мае британцы раскритиковали своих военных за «перехваты» российских самолетов над Балтикой.