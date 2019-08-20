Самолет запросил посадку в Домодедово из-за больного пассажира

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» запросил посадку в Домодедово из-за ухудшившегося самочувствия пассажира. Об этом во вторник, 20 августа, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Лайнер направлялся из Нальчика в Москву и должен был приземлиться в Шереметьево, отмечается в сообщении. Как рассказал директор департамента общественных связей «Аэрофлота» Максим Фетисов, после посадки в Домодедово в 21:30 борт продолжил полет в аэропорт назначения.

«Ситуация в штатном режиме. Необходимая помощь пассажиру оказана», — подчеркнул Фетисов.

В мае самолет Airbus A321, летевший из турецкого города Антальи в Уфу, экстренно приземлился в Краснодаре из-за плохого самочувствия пассажира. Воздушное судно остановилось в международном аэропорту около 7:41 мск и менее чем через два часа вылетело в Уфу.