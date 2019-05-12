Самолет из Антальи экстренно сел в Краснодаре из-за самочувствия пассажира

Самолет Airbus A321, летевший из турецкого города Антальи в Уфу, экстренно приземлился в Краснодаре из-за плохого самочувствия пассажира. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 12 мая.

Отмечается, что командир лайнера по аудиосвязи оповестил всех пассажиров о вынужденной посадке, после чего самолет приземлился в аэропорту Краснодара.

Воздушное судно остановилось в международном аэропорту около 7:41 мск. Менее чем через два часа самолет вылетел в Уфу.

Ранее 12 мая пассажирский самолет Embader ERJ-190LR совершил вынужденную посадку «на брюхо» в аэропорту Мандалая (Мьянма).