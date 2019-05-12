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Пассажирский самолет совершил аварийную посадку «на брюхо» в Мьянме

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Фото: РЕН ТВ
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Пассажирский самолет Embader ERJ-190LR совершил аварийную посадку «на брюхо» в международном аэропорту Мандалая (Мьянма). Видео с места происшествия опубликовал телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 12 мая.

На кадрах видно, что причиной жесткой посадки стало нераскрывшееся переднее шасси лайнера.

Самолет прилетел из крупнейшего города Мьянмы Янгона. На нем летели 82 пассажира и семь членов экипажа. Во время инцидента никто не пострадал.

Ранее, 8 мая, стала известна причина экстренной посадки пассажирского самолета авиакомпании Air France в Иране. Авиасудно направлялось из Парижа в Мумбаи.

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