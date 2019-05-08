Названа причина экстренной посадки самолета Air France в Иране

Причиной экстренной посадки пассажирского самолета авиакомпании Air France в Иране стала неисправность вентиляционной системы. Самолет летел из Парижа в Мумбаи, когда подал сигнал бедствия.

Авиалайнер экстренно приземлился в аэропорту иранского города Исфахан, приземление прошло благополучно. Авиакомпания подтвердила, что экипаж рейса AF218, выполняемого компанией JOON, принял решение отклониться от маршрута в сторону аэропорта Исфахан, сообщает в среду, 8 мая, «РИА Новости» со ссылкой на сайт авиаперевозчика.

Решение принято в соответствии с предосторожностью. Посадка в Исфахане прошла в 17:00 по времени Парижа (18:00 мск). Авиакомпания принесла извинения за неудобства, но напомнила, что ее первостепенной задачей является безопасность клиентов и экипажа.

Airbus A-340-313 вылетел из столицы Франции в 11:21 по местному времени (12:21 мск) и должен был прибыть в Мумбаи к полуночи.