Названа приоритетная версия катастрофы с SSJ-100

Следствие считает «доминирующей» версией ЧП с лайнером Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево ошибку пилотов. Об этом во вторник, 7 мая, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на осведомленные источники.

По информации журналистов, в Следственном комитете полагают, что летчики повели самолет на снижение на слишком высокой скорости и не выработали нужное количество топлива. Кроме того, они не смогли стабилизировать борт во время посадки, что привело к «отскокам» воздушного судна от ВПП.

«Газета.ру» отмечает, что у следствия также вызвали интерес действия наземных служб, которые, возможно, недостаточно быстро отреагировали на происходящее.

Самолет SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск вечером 5 мая. Через 28 минут после взлета он вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок. По предварительной информации, в лайнер попала молния, после чего была потеряна радиосвязь.

Воздушное судно совершило жесткую посадку, несколько раз подпрыгнув на взлетно-посадочной полосе. От удара о землю самолет загорелся. Причиной возгорания, по данным агентства «Интерфакс», стало попадание разрушенной стойки шасси в двигатель.

На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.

Стюардесса SSJ-100 ранее рассказала о происходящем на борту.