На месте ЧП в Шереметьево нашли «черные ящики»

На месте аварийной посадки лайнера Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево найдены два «черных ящика». Об этом в понедельник, 6 мая, рассказали источники РБК в МЧС.

По информации журналистов, сейчас поисковики ищут еще два бортовых самописца. Они были установлены в хвостовой части воздушного судна, которая сильно пострадала от жесткой посадки и пожара.

Самолет SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск вечером 5 мая. Через 28 минут после взлета он вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок. По предварительной информации, в лайнер попала молния, после чего была потеряна радиосвязь.

Воздушное судно совершило жесткую посадку, несколько раз подпрыгнув на взлетно-посадочной полосе. От удара о землю самолет загорелся. Причиной возгорания, по данным агентства «Интерфакс», стало попадание разрушенной стойки шасси в двигатель.

На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.

Стюардесса SSJ-100 ранее рассказала о происходящем на борту.