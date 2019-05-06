Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала о действиях пассажиров

Стюардесса Татьяна Касаткина, находившаяся на борту загоревшегося после приземления в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet-100, рассказала подробности произошедшего.

По словам Татьяны, вскоре после вылета из Москвы в Мурманск командир экипажа объявил о возвращении в аэропорт из-за проблем со связью, пишет телеканал «Звезда».

При этом она подтвердила, что в самолет ударила молния.

«Был сильный град. Было слышно шум за бортом. В этот момент произошел хлопок — такая вспышка, как электричество. Всё было быстро, был черный дым», — сказала она.

Женщина отметила, что после приземления пассажиры стали соскакивать с кресел и продвигаться к выходу.

«Я видела, что женщина кому-то звонит и говорит: «Мы горим, падаем». Когда самолет остановился, началась эвакуация. Всё произошло очень быстро, ни секунды не было времени. <...> Пассажиров выталкивала. Каждого за воротник вытаскивала, чтобы они не задерживались на эвакуации», — сказала Касаткина.

По ее словам, пассажиры кричали, что самолет горит, но внутри лайнера пламени не было.

«Пассажиры говорят, что начали плавиться иллюминаторы», — заключила она.

5 мая самолет Sukhoi Superjet 100, совершавший рейс из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок. При приземлении у лайнера подломились стойки шасси и загорелись двигатели.

На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. По данным СК, погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело.

По некоторым данным, люди из хвостовой части не успели покинуть горящий лайнер из-за того, что другие пассажиры пытались спасти свой багаж.