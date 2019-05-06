Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета

Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.

Она стала единственным пассажиром, который так и не попал на борт.

«На майские праздники я прилетела в Белгород к родителям с пересадкой в Москве. Привезла к ним на летние каникулы свою дочку. На несколько дней осталась погостить у мамы с папой, а 5 мая должна была лететь в Мурманск тем самым рейсом. Но за несколько дней до вылета мне позвонил начальник и разрешил взять несколько дней в счет очередного отпуска», — цитирует женщину «Комсомольская правда».

Медведева отметила, что без раздумий обменяла билет и теперь вылетит домой 9 мая. По ее словам, на борту SSJ-100 был ее знакомый — мэр Североморска Владимир Евменьков.

«Он надышался угарным газом, но госпитализация не потребовалась», — добавила она.

5 мая самолет Sukhoi Superjet 100, совершавший рейс из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок, При приземлении у лайнера подломились стойки шасси и загорелись двигатели.

На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа, из которых выжили только 38 человек. Возбуждено уголовное дело.

Авиаэксперт, изучив видео посадки SSJ-100, рассказал, почему экипаж не смог спасти самолет, и не исключил, что лайнер загорелся еще в воздухе.