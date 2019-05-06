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Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.

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Она стала единственным пассажиром, который так и не попал на борт.

«На майские праздники я прилетела в Белгород к родителям с пересадкой в Москве. Привезла к ним на летние каникулы свою дочку. На несколько дней осталась погостить у мамы с папой, а 5 мая должна была лететь в Мурманск тем самым рейсом. Но за несколько дней до вылета мне позвонил начальник и разрешил взять несколько дней в счет очередного отпуска», — цитирует женщину «Комсомольская правда».

Медведева отметила, что без раздумий обменяла билет и теперь вылетит домой 9 мая. По ее словам, на борту SSJ-100 был ее знакомый — мэр Североморска Владимир Евменьков.

«Он надышался угарным газом, но госпитализация не потребовалась», — добавила она.

5 мая самолет Sukhoi Superjet 100, совершавший рейс из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок, При приземлении у лайнера подломились стойки шасси и загорелись двигатели.

На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа, из которых выжили только 38 человек. Возбуждено уголовное дело.

Авиаэксперт, изучив видео посадки SSJ-100, рассказал, почему экипаж не смог спасти самолет, и не исключил, что лайнер загорелся еще в воздухе.

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