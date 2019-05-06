Опубликованы фото из салона сгоревшего самолета SSJ-100

Телеканал РЕН ТВ опубликовал эксклюзивные фото из салона самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего при посадке в московском аэропорту Шереметьево.

На снимках видны выгоревшие кабина пилотов и салон.

5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из Москвы в Мурманск, но через 28 минут вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок. По предварительным данным, в лайнер попала молния, из-за чего была утеряна радиосвязь.

SSJ-100 совершил жесткую посадку, несколько раз подпрыгнув на взлетно-посадочной полосе. От удара о землю самолет загорелся. Причиной возгорания, по данным «Интерфакса», стало попадание разрушенной стойки шасси в двигатель.

На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта. Следователи проводят допросы сотрудников «Аэрофлота» и Шереметьево.

Стюардесса SSJ-100 ранее рассказала о происходящем на борту.