Прямой эфир
Сюжет:

Опубликованы фото из салона сгоревшего самолета SSJ-100

0
Фото: РЕН ТВ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Телеканал РЕН ТВ опубликовал эксклюзивные фото из салона самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего при посадке в московском аэропорту Шереметьево.

На снимках видны выгоревшие кабина пилотов и салон.

Рен тв

5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из Москвы в Мурманск, но через 28 минут вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок. По предварительным данным, в лайнер попала молния, из-за чего была утеряна радиосвязь.

рен тв

SSJ-100 совершил жесткую посадку, несколько раз подпрыгнув на взлетно-посадочной полосе. От удара о землю самолет загорелся. Причиной возгорания, по данным «Интерфакса», стало попадание разрушенной стойки шасси в двигатель.

На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта. Следователи проводят допросы сотрудников «Аэрофлота» и Шереметьево.

Стюардесса SSJ-100 ранее рассказала о происходящем на борту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета
Гражданин США погиб при пожаре самолета SSJ-100 в Шереметьево

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017