Прямой эфир

Самолет экстренно сел в Оренбурге из-за плохого самочувствия ребенка

0
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самолет «Уральских авиалиний», вылетевший из Душанбе в Москву, совершил экстренную посадку в Оренбурге из-за ухудшения самочувствия ребенка, находившегося на борту. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Инцидент произошел в среду, 21 августа, на рейсе U6 2424 Душанбе–Жуковский. У девочки 2006 года рождения резко ухудшилось самочувствие, стало плохо с сердцем. Командир экипажа принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту Оренбурга.

У трапа пассажирку встречала реанимационная бригада скорой помощи, пишет RT. Ей оказали помощь в аэропорту. Как пишет ТАСС, от госпитализации она отказалась. Диагноз 13-летней пассажирки пока не сообщается.

После экстренной посадки самолета оренбургская прокуратура начала проверку исполнения требований законодательства о защите прав потребителей. Известно, что на борту находятся 216 пассажиров. В 12:10 самолет вылетел из Оренбурга в Жуковский.

20 августа сообщалось, что самолет, следовавший из Нальчика в Шереметьево, запросил посадку в Домодедово из-за больного пассажира.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Летевший из Москвы самолет вынужденно сел в Сургуте
Названа причина экстренной посадки самолета Air France Москва-Париж

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019