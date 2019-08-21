Самолет экстренно сел в Оренбурге из-за плохого самочувствия ребенка

Самолет «Уральских авиалиний», вылетевший из Душанбе в Москву, совершил экстренную посадку в Оренбурге из-за ухудшения самочувствия ребенка, находившегося на борту. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Инцидент произошел в среду, 21 августа, на рейсе U6 2424 Душанбе–Жуковский. У девочки 2006 года рождения резко ухудшилось самочувствие, стало плохо с сердцем. Командир экипажа принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту Оренбурга.

У трапа пассажирку встречала реанимационная бригада скорой помощи, пишет RT. Ей оказали помощь в аэропорту. Как пишет ТАСС, от госпитализации она отказалась. Диагноз 13-летней пассажирки пока не сообщается.

После экстренной посадки самолета оренбургская прокуратура начала проверку исполнения требований законодательства о защите прав потребителей. Известно, что на борту находятся 216 пассажиров. В 12:10 самолет вылетел из Оренбурга в Жуковский.

20 августа сообщалось, что самолет, следовавший из Нальчика в Шереметьево, запросил посадку в Домодедово из-за больного пассажира.