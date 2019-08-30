Совершивший вынужденную посадку на Урале самолет вылетел в Таджикистан

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», совершивший вынужденную посадку в аэропорту Кольцово (Екатеринбург), вылетел в Таджикистан. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Самолет вылетел (в Худжант. — Ред.)», — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Отмечается, что в результате вынужденной посадки повреждений самолета не обнаружено. Доследственную проверку по факту произошедшего начало Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.

«По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение», — говорится на сайте ведомства.

По предварительным данным, утром 30 августа самолет «Уральских авиалиний» столкнулся со стаей птиц после вылета из аэропорта Пулково. Командиром воздушного судна было принято решение выработать топливо, после чего посадить самолет в аэропорту Кольцово. В этой связи, в аэропорт Кольцово прибыли три пожарные машины и автомобили реанимации. Посадка прошла успешно, пострадавших нет.